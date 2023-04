Entlang der ersten neuen Gleise für die S4 in Hamburg werden jetzt auch Lärmschutzwände gebaut. Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Strecke Altona - Bad Oldesloe Umstrittenes S4-Projekt: Lärmschutzwände sollen Akzeptanz erhöhen und | 03.04.2023, 13:23 Uhr Von Patrick Niemeier dpa | 03.04.2023, 13:23 Uhr

Das S4-Projekt hat in den vergangenen Jahren in Hamburg und im Kreis Stormarn für viele Diskussionen gesorgt. Dabei geht es um Lärmschutz und um die Bereiche in denen neue Gleise verlegt werden. Gleichzeitig haben in Hamburg die Bauarbeiten längst begonnen. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) besuchte jetzt die Baustelle.