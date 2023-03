Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Konjunktur Umfrage: Unternehmen wollen in Nordamerika investieren Von dpa | 01.03.2023, 17:41 Uhr

Hamburgs Unternehmen zieht es laut einer Umfrage mit ihren Auslandsinvestitionen in diesem Jahr vor allem nach Nordamerika. Bei der Befragung der Hamburger Handelskammer hätten 33 Prozent der im Ausland tätigen Firmen angegeben, ihr Geld auf dem nordamerikanischen Kontinent ausgeben zu wollen, teilte die Handelskammer am Mittwoch mit. Das seien doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Hoch im Kurs lägen auch Staaten in Afrika sowie Mittel- und Südamerika. China habe dagegen an Attraktivität verloren. An der Befragung im Rahmen des Hamburger Konjunkturbarometers vom 15. Dezember 2022 bis zum 11. Januar 2023 hatten sich den Angaben zufolge 589 Hamburger Unternehmen beteiligt.