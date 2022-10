Hamburger Bürgerschaft Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Bürgerschaft Umfrage sieht die Grünen als stärkste Kraft in Hamburg Von dpa | 26.10.2022, 12:33 Uhr

Hamburgs Grüne haben in der Gunst der Wähler laut einer Umfrage kräftig zugelegt und würden stärkste Kraft, wenn an diesem Sonntag eine neue Bürgerschaft gewählt würde. Nch der Befragung des Civey-Instituts im Auftrag der Hamburg-Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstag) kämen die Grünen auf 30 Prozent aller Stimmen. Die SPD um Bürgermeister Peter Tschentscher erreichte 29 Prozent, die derzeitige CDU-Opposition würde 20 Prozent schaffen. Linke und AfD müssten mit je 5 Prozent um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen, die FDP wäre mit 4 Prozent erneut nicht mit einer Fraktion im Rathaus vertreten. Die Bürgerschaft wird in der Regel alle fünf Jahre gewählt, die nächste Wahl wäre dann 2025.