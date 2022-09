Gaszähler Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Umfrage: Hamburger Wirtschaft befürchtet schwere Krise Von dpa | 06.09.2022, 11:51 Uhr

Hamburgs Wirtschaft befürchtet angesichts explodierender Energiepreise laut einer Umfrage schwere Verwerfungen auf sich zukommen. „Hamburgs Wirtschaft ist auf dem Weg in eine schwerwiegende Krise, die Stimmung ist dramatisch“, sagte Handelskammerpräses Norbert Aust am Dienstag mit Blick auf die Ergebnisse einer Blitzumfrage der Handelskammer unter 2450 Unternehmen der Hansestadt. Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Malte Heyne sagte, in der Befragung vom 31. August bis zum 2. September hätten 42 Prozent der Unternehmen angegeben, dass sie ihren Betrieb aufgrund der Energiekrise in Gefahr sehen. Im produzierenden Gewerbe seien es sogar 63 Prozent. Die Hälfte fürchte zudem, das Geschäft teilweise oder sogar ganz einstellen zu müssen.