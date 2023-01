Ukrainische Sternsinger danken Hamburgern für Hilfe. Foto: dpa up-down up-down Angriffskrieg gegen ihre Heimat Geflüchtete Kinder und Jugendliche: Ukrainische Sternsinger danken für Hilfe aus Hamburg Von dpa | 05.01.2023, 16:57 Uhr

Sie fanden in Hamburg Schutz. In bunte Trachten gekleidet, sangen sie am Donnerstag deshalb im Rathaus ukrainische Weihnachtslieder.