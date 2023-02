Schulranzen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Ukrainische Kinder sorgen für Anmeldeschub für 5. Klassen Von dpa | 23.02.2023, 16:26 Uhr

Viele Flüchtlingskinder aus der Ukraine haben zu einem deutlichen Anstieg der Anmeldungen für die 5. Klassen an den Hamburger Schulen geführt. Insgesamt hätten sich 15 971 Schülerinnen und Schüler für das im August beginnende neue Schuljahr an den staatlichen weiterführenden Schulen angemeldet - 1275 mehr als im Vorjahr, teilte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag mit. Hauptgrund für den Anstieg sei, dass viele ukrainische Mädchen und Jungen nach den Sommerferien aus den Internationalen Vorbereitungsklassen in die Regelklassen wechseln werden.