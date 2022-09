Ukraine-Krieg - Kramatorsk Foto: Kostiantyn Liberov/AP/dpa up-down up-down Ausstellung Ukrainische Fotografien zeigen den Alltag des Krieges Von dpa | 01.09.2022, 07:42 Uhr

Verbarrikadierte Häuser, ängstliche Kinder in den Armen ihrer Eltern: Der Krieg in der Ukraine hat tiefe Spuren hinterlassen. Einen Einblick davon gibt eine Fotoausstellung in Hamburg.