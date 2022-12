Glatteis in Hamburg Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Wetter UKE: Mehr als 60 Patienten nach Glatteisunfällen Von dpa | 19.12.2022, 15:01 Uhr

Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser in Hamburg hatten am Montag wegen des Blitzeises am Vormittag alle Hände voll zu tun. Im UKE habe es bereits mehr als 60 unfallchirurgische Patienten und Patientinnen nach Glatteisunfällen gegeben, teilte eine Sprecherin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) am Montagnachmittag in Hamburg mit. Dabei seien die meisten Frauen und Männer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als sie auf den glatten Straßen und Wegen stürzten. Die meisten waren aufgrund von Prellungen, Knochenbrüchen oder Kopfplatzwunden behandelt worden.