Polizisten sichern den Tatort nach dem Messerangriff in einem Barmbeker Supermarkt im Jahr 2017. Archivfoto: dpa up-down up-down Angriff auf die Zeugen Jehovas Von Honka bis zum Barmbeker Messerattentäter: Schlimmste Gewaltverbrechen in Hamburg Von Markus Lorenz | 10.03.2023, 14:19 Uhr

Die Schüsse auf die Zeugen Jehovas in Hamburg mit acht Toten markieren eine der schlimmsten Gewalttaten in der Geschichte der Stadt. Immer wieder haben in den vergangenen Jahrzehnten spektakuläre Tötungsfälle die Menschen bewegt. Ein Überblick: