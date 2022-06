Udo Lindenberg singt beim Konzert der neuen Tournee "Udopium Live 2022". Foto: Robert Michael/dpa/Archivbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Musik „Udopium Live 2022“: Udo Lindenberg in Hamburg auf der Bühne Von dpa | 27.06.2022, 02:35 Uhr

Heimspiel für Udo: Nach längerer Corona-Pause ist Udo Lindenberg wieder auf Deutschland-Tournee - und steht am Montag (20.00 Uhr) und Dienstag in Hamburg auf der Bühne. Er tritt in der Barclays Arena auf. Seit Ende Mai ist der 76-Jährige bereits mit „Udopium Live 2022“ unterwegs. Die Jahre der Corona-Pandemie hätten zu den schlimmsten in seinem Leben gehört, hatte der Sänger beim Auftaktkonzert in Schwerin gesagt. Keine Auftritte und er als einziger Gast im Lockdown im Hamburger Atlantic-Hotel, in dem er wohnt.