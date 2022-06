Der Präsident des Übersee-Clubs Hamburg, Michael Behrendt. Foto: Ulrich Perrey/dpa/Archivbild FOTO: Ulrich Perrey up-down up-down Hamburg Übersee-Club wird 100: Warburgs Idee gilt unverändert Von dpa | 26.06.2022, 08:41 Uhr

Auch 100 Jahre nach seiner Gründung hält der Hamburger Übersee-Club an seiner Tradition fest. „Die ursprüngliche Idee gilt unverändert. Bei uns stehen keine Tanzfeste oder ähnliche gesellschaftliche Events im Vordergrund, wir sind ein Vortragsclub“, sagte Clubpräsident Michael Behrendt der Deutschen Presse-Agentur. Am 27. Juni 1922 wurde der Club gegründet - nach Max Warburgs Idee von einem „Sprechsaal“, um die wirtschaftliche Stellung Hamburgs in der Welt zu fördern. Heute setzen sich rund 2000 Clubmitglieder für die Förderung des demokratischen Staatswesens, Toleranz und Völkerverständigung ein.