Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Gesundheit Überlastete Notaufnahmen: Asklepios Kliniken für Task Force Von dpa | 13.12.2022, 18:06 Uhr

Angesichts überlasteter Notaufnahmen in den Hamburger Krankenhäusern hat der Asklepios-Konzern die Bildung einer Task Force aller Verantwortlichen in der medizinischen Versorgung gefordert. „Die Situation der Notfallversorgung in Hamburg ist bedrohlich“, erklärte der Sprecher der Geschäftsführung der Hamburger Asklepios Kliniken, Joachim Gemmel, am Dienstag. In einer Pressemitteilung forderte er: „Wir brauchen in Hamburg unverzüglich eine Task Force unter Teilnahme aller, die in der medizinischen Versorgung in Hamburg Verantwortung tragen - und zwar unter Führung der Stadt - um eine weitere Eskalation zu stoppen.“