Symbolischer Akt Übergabe eines Grundstücks an Jüdische Gemeinde Von dpa | 26.09.2023, 17:54 Uhr | Update vor 1 Std. Standort der Bornplatzsynagoge am Joseph-Carlebach-Platz Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Mit einem symbolischen Akt wollen die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen, CDU und Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft am Mittwoch (11.00 Uhr) zwei Flurstücke am Joseph-Carlebach-Platz an die Jüdische Gemeinde übergeben. Anschließend soll der interfraktionelle Antrag in der Bürgerschaft beschlossen werden. Mit dem „historischen Beschluss“ soll der Grundstein für den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge gelegt werden.