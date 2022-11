Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Überfalle auf Hamburger Läden: 44-Jähriger vor Gericht Von dpa | 10.11.2022, 02:02 Uhr

Nach einer Reihe von Überfallen auf Hamburger Geschäfte muss sich von heute an ein 44-Jähriger vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Raub in sechs Fällen vor - davon fünf in besonders schwerem Fall - vor sowie versuchte schwere räuberische Erpressung in einem Fall. Der Mann soll zwischen 24. August 2021 und 6. Mai 2022 immer maskiert mit einer Latex-Maske mehrere Filialen einer Biomarkt-Kette überfallen haben. In einem Biomarkt im Stadtteil Eimsbüttel schlug er der Anklage zufolge fünf Mal zu. Dabei hatte er laut Anklage eine Soft-Air-Waffe dabei.