Prozess gegen 44-Jährigen Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Prozessbeginn Überfalle auf Hamburger Biomärkte: Familienvater vor Gericht Von dpa | 10.11.2022, 13:58 Uhr

Er soll fünfmal denselben Biomarkt in seiner Nachbarschaft überfallen haben: Vor dem Hamburger Landgericht muss sich seit Donnerstag ein 44 Jahre alter Familienvater verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Raub in sechs Fällen vor - davon fünf in besonders schwerem Fall - sowie versuchte schwere räuberische Erpressung in einem Fall. Gleich zu Prozessbeginn legte der nicht vorbestrafte Mann ein Geständnis ab. „Ich bin der Täter“, sagte er.