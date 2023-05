Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Mitteilung der Polizei Überfall in Hamburg-Langenhorn: Verdächtiger ermittelt Von dpa | 12.05.2023, 12:21 Uhr

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Hamburg-Langenhorn im Dezember hat die Polizei nun einen 14-Jährigen als mutmaßlichen Täter ermittelt. Der Jugendliche war bereits im April wegen eines versuchten Raubüberfalls auf eine Spielhalle in Norderstedt festgenommen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.