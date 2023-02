Grundsteuererklärung Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild up-down up-down Immobilien Über 84 Prozent der Grundsteuererklärungen abgegeben Von dpa | 01.02.2023, 10:02 Uhr

In Hamburg sind gut 84 Prozent der Grundsteuererklärungen fristgerecht abgegeben worden. 356.812 Erklärungen seien eingegangen, teilte die Finanzbehörde am Mittwochmorgen mit. Der noch fehlende Anteil liegt demnach bei 15,82 Prozent. In der Hansestadt müssen zur Neuberechnung der Grundsteuer mehr als 420.000 Immobilien neu bewertet werden.