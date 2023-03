Bahnverkehr Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr U2 und U4 ab Freitag wieder frei Von dpa | 09.03.2023, 11:57 Uhr

Nach einer zehnwöchigen Sperrung fahren die Hamburger U-Bahnlinien U2 und U4 ab Freitagfrüh wieder regulär zwischen den Haltestellen Horner Rennbahn und Hammer Kirche. Die Bauarbeiten seien wie geplant abgeschlossen worden, teilte eine Sprecherin der Hochbahn am Donnerstag mit. In den vergangenen Wochen wurden an der Haltestelle Rauhes Haus, die zwischen den beiden anderen Stationen liegt, zusätzliche Weichen eingebaut und Arbeiten für einen weiteren Zugang zum Bahnsteig begonnen.