U-Bahnhof Burgstraße Foto: Julian Weber/dpa/Archiv up-down up-down Ab Mittwoch U1 zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße gesperrt Von dpa | 28.03.2023, 11:23 Uhr

Der Verkehr auf einer der wichtigsten Hamburger U-Bahnlinien, der U1, wird von Mittwoch an für drei Wochen zwischen den Stationen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße unterbrochen. Grund für die Sperrung bis zum 20. April ist der barrierefreie Ausbau der Haltestellen Alsterdorf und Hudtwalckerstraße, wie die Hamburger Hochbahn am Dienstag mitteilte. Fahrgäste können in dieser Zeit auf Busse umsteigen. Richtung Innenstadt können ab Ohlsdorf auch die S-Bahnlinien S1 und S11 genutzt werden, von Barmbek aus sind die Stadtteile westlich der Alster mit der U3 erreichbar.