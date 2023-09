Sperrung U-Bahnlinie 1 zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof Süd Von dpa | 28.09.2023, 12:45 Uhr | Update vor 1 Std. Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down

Die U1 zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof Süd wird vom 9. Oktober an bis zum 5. November unterbrochen. Grund seien die Vorbereitungen für den Einbau einer Entrauchungsanlage in der Station Meßberg, sagte eine Sprecherin der Hamburger Hochbahn am Donnerstag. Fahrgäste sollten stattdessen im Innenstadtbereich das engmaschige S-Bahn- und Bus-Netz nutzen.