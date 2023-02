Warnstreik bei der Hochbahn Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Warnstreik: U-Bahnen und Hochbahn-Busse bleiben wohl in den Depots Von dpa | 01.02.2023, 02:03 Uhr

Wegen eines 24-stündigen Warnstreiks droht in Hamburg am Mittwoch ab 3.00 Uhr ein Totalausfall aller U-Bahnen und Hochbahn-Busse. „Wir müssen davon ausgehen, dass die U-Bahnen und die Busse der Hochbahn am Mittwoch nicht fahren werden“, sagte Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum. Für Fahrgäste bedeutet der Warnstreik erhebliche Einschränkungen, zumal zusätzlich auf den Straßen vor allem während des Berufsverkehrs mit zusätzlichen Staus gerechnet werden muss. Vom Ausstand nicht betroffen sind die S-Bahnen sowie die in Hamburg verkehrenden Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH).