Herr Mädel, wie ist es, wenn Sörensen Angst hat?

Als hätte er einen Tischtennisball im Mund. Er kann nicht sprechen, nicht schlucken. Außerdem nimmt er alles gleichzeitig und viel zu laut wahr.

Ein belastender Zustand...

...von dem deutlich mehr Menschen betroffen sind, als man vielleicht denkt. Ich habe viel über Angststörungen gelesen.

Was sind Ihre Erkenntnisse?

Unter anderem, dass ein bisschen Angst auch dabei helfen kann, gut zu sein. Wenn du Angst davor hast, mittelmäßig zu sein, dann strengst du dich nur noch mehr an. Dann ist es Motivation und ein Motor. Aber wenn es über einen gewissen Punkt hinausgeht, dann hindert Angst dich am Leben.

Wie drückt sich das aus?

Man hat vor allem Angst vor dem, was passieren könnte. Jemand, der unter einen Angststörung leidet, kann durchaus in der Lage sein, in ein brennendes Haus zu laufen und jemanden zu retten. Aber die Angst, dass das Haus zu brennen anfangen könnte, blockiert ihn total. Das ist das Perfide dieser Krankheit. Du fürchtest dich vor etwas, das real gar nicht da ist. Dazu kommt die Angst vor der Meinung anderer.

Zum Beispiel?

Nehmen wir einen Vater mit Angststörung. In der konkreten Situation ist es ihm egal, wenn sich das Kind im Restaurant in die Hose macht. Aber vorher macht ihm der Gedanke an die mögliche Situation und die Reaktion der anderen unglaubliche Angst. Das ist natürlich auch schwer zu vermitteln.

Zumal es die unterschiedlichsten Ursachen gibt.

Genau. Angst kann zum Beispiel eine oder auch zwei Generationen überspringen. Die Kriegserfahrung des Großvaters kann eine Angststörung beim Enkel auslösen.