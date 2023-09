Der Vorverkauf war längst gestartet, da wussten die Fans von Akrobatik, Varieté und gutem Essen noch gar nicht, wo der Dinnerzirkus Palazzo von Cornelia Poletto in der Saison 2023/24 Station machen würde. Sicher war nur: Die Kleine Moorweide am Dammtor wird es nicht sein.

Nun steht fest: Hamburgs TV-Köchin wird ihren Spiegelpalast im kommenden Herbst und Winter dort errichten, wo im Sommer die schnellsten Pferde im Reitsport an den Start gehen: auf dem Gelände der Galopprennbahn in Hamburg-Horn. Premiere ist am 11. November.

Mehr als 25.000 Gäste in der Saison 2022/23

Damit endet ein zähes Ringen um den angemessenen Platz für die Gastro-Show. „Leider waren am Ende alle Mühen, den Platz auf der Kleinen Moorweide, auf dem die Dinnershow in der vorangegangenen Saison mehr als 25.000 Gäste begrüßen konnte, noch einmal nutzen zu dürfen, vergeblich“, weint Palazzo-Sprecher Bernd Zerbin dem bisherigen Veranstaltungsort eine Träne nach.

Denn der Abschied war nicht freiwillig. Ende Juni hatte die Bezirksversammlung Eimsbüttel mit knapper Mehrheit gegen eine Sondergenehmigung für die TV-Köchin entschieden, und zwar „trotz der beanstandungsfreien Rückgabe der Fläche nach der Spielzeit 2022/23 und der Garantie, sämtliche Auflagen im Zuge einer erneuten Vergabe nicht nur einzuhalten, sondern ein weiteres Mal überzuerfüllen“, wie Bernd Zerbin betont.

Wegen der AfD ließ die SPD ihren Antrag scheitern

Doch behördliche Auflagen sind das eine, politische Prinzipien das andere: Eine Mehrheit für die Palazzo-Genehmigung, wie sie die SPD im Bezirk eigentlich befürwortet hätte, wäre nur mit den Stimmen der AfD zustande gekommen. Diesen Vorwurf aber wollte man sich hinterher nicht gefallen lassen müssen – und so ließen die Sozialdemokraten am Ende ihren eigenen Antrag scheitern.

Für die Abgeordneten der Bezirkskoalition in Hamburg-Mitte aus SPD, CDU und FDP bedeutet der Palazzo-Umzug dagegen einen Coup, der mithelfen soll, das bisweilen derbe Image des Stadtteils aufzupolieren. „Besonders freuen wir uns, dass die Betreiber nicht nur Kultur und Kulinarik in den Hamburger Osten bringen, sondern dies auch mit besonderen Angeboten für die Hornerinnen und Horner verbinden“, sagte der SPD-Abgeordnete Oliver Sträter dem „Hamburger Abendblatt“.

Demnach werde über vergünstigte Tickets für Anwohner oder die Verlosung von Freikarten nachgedacht. Ein weiteres Zugeständnis sei der Aufbau von Lärmschutzwänden, zudem soll die dreistündige Show bereits um 22 Uhr enden und der Einlass zeitlich gestreckt werden, um Ballungen bei der Anreise zu verringern.

Poletto: Das wurde auch allerhöchste Zeit

Die Anfahrt wird für Palazzo-Fans aus den Umland-Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg nun kürzer, für Dinnershow-Gäste aus Pinneberg, Steinburg oder Segeberg dagegen länger. Die Bauarbeiten und die damit verbundene Sperrung auf der U-Bahn-Linie U2/U4 machen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zudem nicht komfortabler. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen Legienstraße, Horner Rennbahn und Rauhes Haus ist noch bis April 2024 komplett gesperrt. Polettos Gastspiel in Horn endet am 10. März.

Für die Macher der Show bedeutet die Bekanntgabe des neuen Standorts vor allem Planungssicherheit. Man könne sich „endlich zu einhundert Prozent auf das konzentrieren, was uns am wichtigsten ist – unseren Gästen einen besonderen Abend zu bereiten“, sagt Palazzo-Geschäftsführerin Michaela Töpfer. Dazu gehören in der nun achten Spielzeit wieder ein Vier-Gänge-Menü und ein neues Showprogramm.

„Ein besonderer Dank gilt dem Hamburger Renn-Club e.V. für die unkomplizierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit“ Michaela Töpfer Palazzo-Geschäftsführerin

Auch Cornelia Poletto atmet auf. „Wir haben lange gezittert und ich bin froh, dass wir jetzt endlich eine Zusage haben. Das wurde auch allerhöchste Zeit!“, sagte die 52-Jährige unserer Redaktion. „Zwar kann ich nun nicht mehr von zu Hause aus zu Fuß ins Palazzo spazieren, aber ich verspreche, auf der Horner Rennbahn genauso oft vor Ort zu sein wie auf der Kleinen Moorweide.“

