Die Turnhalle der Stadtteilschule in Hamburg Finkenwerder brannte vollständig aus. Foto: HamburgNews up-down up-down Hamburg-Finkenwerder Nach Turnhallenbrand in Schule: Ab Mittwoch wieder Präsenzunterricht Von dpa | 26.02.2023, 12:24 Uhr

Am 20. Februar zerstörte ein Feuer die Turnhalle der Stadtteilschule in Hamburg Finkenwerder. Seitdem heißt es für die Schüler: Homeschooling. Der Präsenzunterricht soll am Mittwoch wieder starten.