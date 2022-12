TUI ReiseCenter Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Schifffahrt Tui wieder mit Kreuzfahrt in Asien Von dpa | 06.12.2022, 11:08 Uhr

Nach dreijähriger coronabedingter Pause nimmt Tui Cruises als eine der ersten Kreuzfahrtreedereien wieder Kurs auf Asien. Am Dienstag erreichte „Mein Schiff 5“ den Heimathafen Singapur, wie das Unternehmen mitteilte. Am Mittwoch starte die erste vierzehntägige Reise. Die Asien-Saison des Schiffes ende am 10. Mai nächsten Jahres.