Türkische Gemeinde plant Spendenaktion für Erdbebenopfer
Erdbebenopfer Türkische Gemeinde Hamburg plant Spendenaktion Von dpa | 08.02.2023, 07:11 Uhr

Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien sind viele Menschen aus dem Norden in Sorge um Angehörige. Die Türkische Gemeinde Hamburg plant eine Spendenaktion. Mitglieder zittern am Telefon um nahe stehende Menschen.