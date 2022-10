Containerterminal Tollerort Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Bürgermeister Tschentscher zufrieden mit Cosco-Kompromiss Von dpa | 26.10.2022, 15:43 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich zufrieden mit dem Kompromiss der Bundesregierung zur Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns an einem Container-Terminal gezeigt. „Ich begrüße, dass die Bundesregierung die Beteiligung von Cosco an einer Hamburger Terminalbetriebsgesellschaft nach sorgfältiger Prüfung unter weitergehenden Auflagen ermöglicht“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch.