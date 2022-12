FFP2-Maske Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemiebekämpfung Tschentscher will Maskenpflicht im ÖPNV bis zum Frühling Von dpa | 03.12.2022, 10:31 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher will die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bis zum Frühling beibehalten. „Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und die Isolationspflicht bei akuter Infektion sollten wir noch bis zum Frühjahr aufrechterhalten, damit in der kalten Jahreszeit nicht zu viele Menschen gleichzeitig erkranken“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview der „Hamburger Morgenpost“ („Mopo“/Samstag). Das Nachbarland Schleswig-Holstein will die Maskenpflicht in Bus und Bahn nicht über das Jahresende hinaus verlängern. Auch hat es die Isolationspflicht bereits Mitte November beendet.