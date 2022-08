PRODUKTION - Peter Tschentscher (SPD). Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Cum-Ex Tschentscher: Verständnis für Scholz' Erinnerungslücken Von dpa | 15.08.2022, 08:19 Uhr

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat Verständnis für die von Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) vor dem „Cum-Ex“-Untersuchungsausschuss geäußerten Erinnerungslücken gezeigt. Die Treffen mit den Gesellschaftern der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Warburg Bank seien Jahre her, „da kann man sich nicht an alle Einzelheiten von Gesprächen erinnern“, sagte Tschentscher der „Bild“-Zeitung (Montag).