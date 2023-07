Zukünftig sollen 20 weitere Polizeikräfte am Hamburger Hauptbahnhof eingesetzt werden. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Kriminalität und Waffenverbot Peter Tschentscher verstärkt Polizeipräsenz am Hamburger Hauptbahnhof Von dpa | 11.07.2023, 10:22 Uhr

Die Bundespolizei gab am Montag ein Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof während der Wochenenden bekannt. Bürgermeister Peter Tschentscher verstärkt zusätzlich die Polizeipräsenz am Brennpunkt in der Hansestadt.