Tschentscher setzt Themen für bevorstehende Wahlen Von dpa | 03.06.2023, 12:35 Uhr

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat seine SPD bei einem Landesparteitag auf die bevorstehenden Wahlen eingestimmt. „Wir werden uns auf Hamburger Themen wieder stärker konzentrieren, denn es stehen Wahlen an“, sagte er am Sonnabend in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz vor rund 350 Delegierten in Wilhelmsburg. Im kommenden Jahr werden in Hamburg die Bezirksversammlungen neu gewählt, 2025 stehen Bürgerschaftswahlen an. Um dabei erfolgreich zu sein, müsse die SPD wieder darüber reden, was den Leuten wirklich wichtig sei - „zum Beispiel der Wohnungsbau“.