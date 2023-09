International Tschentscher reist als Bundesratspräsident nach Chile Von dpa | 08.09.2023, 16:46 Uhr | Update vor 35 Min. Peter Tschentscher Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher reist in seiner Funktion als Bundesratspräsident am Samstag nach Chile. Der SPD-Politiker nehme auf Einladung des chilenischen Präsidenten Gabriel Boric Font am Montag in Santiago de Chile an einer internationalen Gedenkveranstaltung anlässlich des 50. Jahrestags des Militärputsches von 1973 teil, teilte die Senatskanzlei am Freitag mit. Tschentscher reise in Vertretung für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Chile.