Transatlantische Beziehungen Tschentscher reist als Bundesratspräsident in die USA Von dpa | 14.04.2023, 11:29 Uhr

Erstmals seit 2004 reist mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher wieder ein amtierender Bundesratspräsident in die USA. Ziel der am Sonnabend beginnenden neuntägigen Reise sei es, den transatlantischen Dialog zu vertiefen und Impulse für die praktische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA zu setzen, teilte der Senat am Freitag mit. In Washington sind Anfang kommender Woche zunächst Gespräche mit Vertretern beider Kammern des US-Kongresses und der Regierung vorgesehen.