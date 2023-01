Peter Tschentscher Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Hamburg Tschentscher nimmt an Trauerfeier für Papst teil Von dpa | 03.01.2023, 15:47 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher wird als amtierender Bundesratspräsident zur Trauerfeier für den emeritierten Papst Benedikt XVI. nach Rom reisen. Senatssprecher Marcel Schweitzer bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag die Teilnahme Tschentschers an dem Requiem am Donnerstagvormittag auf dem Petersplatz in Rom. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz wird unter anderem auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im Vatikan dabei sein. Aus Bayern, wo Benedikt geboren wurde, will Ministerpräsident Markus Söder mit einer Delegation anreisen.