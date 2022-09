Bürgermeister Tschentscher Foto: Marcus Brandt/dpa-POOL/dpa/Archivbild up-down up-down Enrgie Tschentscher mahnt Einheit in „Notsituation“ an Von dpa | 28.09.2022, 19:49 Uhr

Angesichts des Ringens zwischen Bund und Ländern um die Finanzierung der Entlastungen für Bürger und Unternehmen hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Geschlossenheit angemahnt. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine habe Deutschland in eine „außergewöhnliche Notsituation gebracht“, sagte er am Mittwochabend nach Beratungen mit seinen Länderkolleginnen und -Kollegen in Berlin. „In dieser Lage ist die nationale Einheit und Geschlossenheit zwischen Bund und Ländern von größter Bedeutung.“