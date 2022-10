Bodo Ramelow Foto: Martin Schutt/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung Tschentscher löst Ramelow als Präsident des Bundesrats ab Von dpa | 28.10.2022, 10:03 Uhr

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher ist neuer Präsident des Bundesrats. Die Länderkammer wählte den 56-jährigen Sozialdemokraten am Freitag einstimmig. Er löst in dieser Funktion am 1. November Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ab. Die Bundesratspräsidenten sind jeweils für ein Jahr gewählt. Die traditionell einstimmige Wahl folgt einer festgelegten Reihenfolge, die durch die Einwohnerzahl der Länder bestimmt wird.