Hans-Ulrich Klose Tschentscher: Klose sympathischer Botschafter Hamburgs Von dpa | 07.09.2023, 13:17 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat seinen am Mittwoch gestorbenen Vorgänger Hans-Ulrich Klose (beide SPD) als beliebten Bürgermeister, hoch angesehenen Bundespolitiker und sympathischen Botschafter Hamburgs gewürdigt. „Hans-Ulrich Klose hat sich im Senat und als Bundestagsabgeordneter über Jahrzehnte für seine Heimatstadt, unser Land und die sozialdemokratische Politik in Deutschland eingesetzt“, erklärte Tschentscher am Donnerstag. Als versierter Außenpolitiker und hanseatischer Staatsmann habe er sich besonders für gute transatlantische Beziehungen Deutschlands und Hamburgs engagiert. „Bis ins hohe Alter war Hans-Ulrich auf vielfältige Weise aktiv und präsent“, betonte Tschentscher.