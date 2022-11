Ministerpräsidentenkonferenz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Ministerpräsidentenkonferenz Tschentscher: Entlastungsmaßnahmen großer Schritt nach vorn Von dpa | 02.11.2022, 19:26 Uhr

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen begrüßt. Der SPD-Politiker sprach am Mittwochabend nach den Beratungen in Berlin von einem fairen Lastenausgleich. „Ein großer Schritt nach vorn, damit wir in Deutschland gut durch die Energiekrise kommen“, resümierte Tschentscher.