Peter Tschentscher Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down Beratungen Tschentscher bei Treffen der EU-Parlamentschefs in Prag Von dpa | 24.04.2023, 11:59 Uhr

Als amtierender Bundesratspräsident nimmt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Treffen der EU-Parlamentspräsidenten in Prag teil. Bei den zweitägigen Beratungen am Montag und Dienstag stehe der russische Angriff auf die Ukraine sowie die strategische Autonomie der EU im Mittelpunkt, teilte die Senatskanzlei in Hamburg mit.