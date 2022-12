Peter Tschentscher Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Bürgermeister Tschentscher begrüßt Bund-Länder-Beschlüsse Von dpa | 08.12.2022, 21:08 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zum 49-Euro-Ticket, zu Unternehmenshilfen und zur Energiepreispauschale für Studierende begrüßt. „Die Konferenz des Bundeskanzlers mit den Ländern hat in drei wesentlichen Punkten ein gutes Ergebnis erzielt“, sagte Tschentscher am Donnerstagabend nach den Beratungen in Berlin.