Straßenverkehr Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbil up-down up-down Hamburg Trotz Warnstreiks Lage auf Straßen normal Von dpa | 27.03.2023, 08:29 Uhr

Der ganztägige Verkehrswarnstreik hat am Montagmorgen in und um Hamburg nicht für vollere Straßen gesorgt. „Wir haben eine normale Verkehrslage, so wie jeden Montag um diese Uhrzeit“, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg.