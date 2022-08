ARCHIV - Ein Schwamm liegt an der Schultafel. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl up-down up-down Hamburg Trotz Lehrermangels 398 neue Referendare an Schulen Von dpa | 01.08.2022, 13:12 Uhr

Trotz des bundesweiten Lehrermangels kann Hamburg seine Stellen für Referendare noch gut besetzen - auch bei gestiegener Zahl der Ausbildungsplätze. So seien mit Monatsbeginn 398 neue Nachwuchslehrkräfte in der Hansestadt in die nach dem Studium zweite Phase ihrer Lehrerausbildung gestartet, teilte die Schulbehörde mit. Beworben hätten sich mit 732 fast doppelt so viele. Die Einstellungsquote liege bei 54,4 Prozent.