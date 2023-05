Roger Waters Foto: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa up-down up-down Antisemitismus-Vorwürfe Trotz Kritik: Deutschland-Tour von Roger Waters startet Von dpa | 07.05.2023, 03:01 Uhr

Der mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontierte Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters startet am Sonntag (20.00 Uhr) in Hamburg seine Deutschlandtournee. In der Barclays-Arena sollen bei der „This Is Not A Drill“-Tour sowohl Songs aus der Zeit von Pink Floyd als auch aus seiner Karriere als Solokünstler zu hören sein, teilte der Veranstalter FKP Scorpio mit. Performt werden demnach unter anderem Hits wie „Wish You Were Here“ und „Comfortably Numb“.