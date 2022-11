UN-Weltklimakonferenz COP27 Foto: Gehad Hamdy/dpa up-down up-down Klima Tropenburgsort: Haltestellen zur Klimakonferenz umbenannt Von dpa | 07.11.2022, 12:55 Uhr

Zum Auftakt der 27. Weltklimakonferenz in Ägypten hat der Hamburger Verkehrsverbund (hvv) zahlreiche U-Bahn-, S-Bahn- und Bushaltestellen für drei Tage umbenannt. Aus Eppendorfer Baum wird Steppendorfer Baum, Rothenburgsort heißt Tropenburgsort und statt in Kirchwerder steigt man in Kap Verder aus dem Bus, teilte der Verkehrsverbund am Montag mit. Ziel der Aktion: Die konkrete Bedrohung durch den Klimawandel auch für Hamburg deutlich machen. „Steigende Meeresspiegel, anhaltende Trockenheit und extreme Hitze werden auch bei uns im Norden tiefgreifende Folgen haben“, hieß es.