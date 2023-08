Am Sonntagmittag musste ein Flugzeug aufgrund eines Triebwerksausfalls am Flughafen Hamburg notlanden. Gegen 12:11 Uhr soll der Airbus A321 mit rund 190 Personen an Bord in Richtung Frankfurt am Main gestartet sein. Kurz darauf meldete der Pilot dem Tower einen Triebwerksausfall auf der linken Seite.

Eine Notlandung inklusive Bereitstellung der Flughafenfeuerwehr wurde vorbereitet und gegen 12:33 Uhr erfolgreich vollzogen. Alle Passagiere konnten das Flugzeug unbeschadet verlassen. Die zur Unterstützung alarmierte Feuerwehr Hamburg konnte wieder abrücken. Weitere Hintergründe sind bisher unklar.