Von dpa | 16.11.2022, 15:33 Uhr

Mit Anrufen haben Trickbetrüger in Hamburg erneut zwei Senioren dazu gebracht, viel Geld von ihrer Bank abzuholen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereigneten sich die Taten beide am Dienstag. Im ersten Fall rief ein falscher Kriminalbeamter bei einer 84-Jährigen aus dem Stadtteil Uhlenhorst an und behauptete, es sei nach einer Erpressung eine Bande festgenommen worden, die einen Zettel bei sich gehabt habe. Darauf habe gestanden, dass vom Konto der alten Dame bald Geld abgebucht werde.