Trauergäste kommen zur Trauerfeier für „den schönen Klaus“ Klaus Barkowsky auf dem Friedhof Ohlsdorf. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Ex-Zuhälter Klaus Barkowsky Der Kiez nimmt Abschied vom „schönen Klaus“ – Hunderte bei Trauerfeier in Hamburg Von Dagmar Gehm | 12.05.2023, 19:11 Uhr

Bei der Trauerfeier auf dem Friedhof Ohlsdorf haben Familie und Freunde am Freitag von der Hamburger Kiezgröße Klaus Barkowsky Abschied genommen. Er war am 25. April im Alter von 69 Jahren in der Hansestadt gestorben.