Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Amtsgericht Hamburg Transfrau geschlagen und schwer verletzt: Prozess gegen Mann Von dpa | 10.01.2023, 02:48 Uhr

Wegen eines Angriffs auf eine Transfrau an der Reeperbahn muss sich von heute Nachmittag (13.00 Uhr) an ein 22-Jähriger vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Der Angeklagte soll der damals 33-Jährigen nach einem Streit in der Nacht zum 17. Juli 2021 mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fiel die Transfrau zu Boden, wurde bewusstlos und erlitt einen Schädelbruch. Die Anklage lautet auf vorsätzliche Körperverletzung.