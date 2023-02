Sommerurlaub Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesellschaft Tourismusstudie: 2023 könnte Rekord-Reisejahr werden Von dpa | 07.02.2023, 10:30 Uhr

Trotz Inflation und hoher Energiepreise könnte 2023 zu einem Rekord-Reisejahr der Bundesbürger werden. Bereits jetzt hätten 60 Prozent der Menschen in Deutschland eine mindestens fünftägige Urlaubsreise geplant, hieß es in der am Dienstag in Hamburg veröffentlichten Tourismusanalyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen. Nur 20 Prozent seien bereits sicher, in diesem Jahr nicht zu verreisen, weitere 20 Prozent seien noch unentschlossen.