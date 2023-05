Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Totes Baby in Hamburg Billstedt: Mutter im Verdacht Von dpa | 27.05.2023, 15:03 Uhr

Eine 32-jährige Frau aus Hamburg Billstedt steht im Verdacht, ihren Säugling getötet zu haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein Notarzt am Montag zu einem Hochhaus in Billstedt gerufen worden und hatte dort erfolglos versucht, das Baby wiederzubeleben.